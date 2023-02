L'ombra lunga di Giordano Bruno fra mito nella storia e pensiero laico dell'attualità

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Un convegno dedicato alla straordinaria figura del filosofo Giordano Bruno, arso al rogo in piena età della Controriforma e antesignano del libero pensiero e del moderno pensiero laico, si svolgerà a Forlì nella sala Aurora del Circolo Aurora (ex circolo della Scranna) in corso Garibaldi 80, sabato 18 febbraio alle 10.30.

L'iniziativa è promossa dalla sezione mazziniana "Giordano Bruno" di Forlì, dall'Associazione Tonino e Arturo Spazzoli, FIAP sez. "Giustizia e Libertà", Fondazione Alfred Lewin e Istituto per la storia del Risorgimento di Forlì. Relatori dell'incontro saranno il prof. Maurizio Cambi dell'Università di Salerno e il prof. Roberto Balzani dell'Università di Bologna. L'incontro sarà introdotto da Riccardo Tessarini, presidente della sezione mazziniana di Forlì "Giordano Bruno" e coordinato da Federico Solfrini, componente del direttivo della sezione Ami forlivese e dottorando di ricerca.