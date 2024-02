L'onorevole Peppino: commedia dialettale a San Martino in Villafranca

Venerdì 9 febbraio, alle ore 21.00, presso la Sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca, la Compagnia Cvi de Funtanò metterà in scena la commedia dialettale "L'onorevole Peppino", due atti di Angelo Gallegatti. L'appuntamento è inserito nella rassegna "4 sbacarêdi cun e' nostar dialet" organizzata dalla Pro Loco San Martino.

Peppino, aiutato dall'amico Piròcia, entrambi succubi delle loro mogli, decide di mettersi in politica per uscire da una situazione che li vede costretti ai lavori di casa; considerati troppo umilianti rispetto ad un recente passato dove, nella tradizione campagnola, era una totale esclusività delle donne. Peppino propone così di fondare un nuovo partito che abbia, fra le altre cose come priorità assoluta, quella di togliere agli uomini certi lavori, come rifare i letti, fare il bucato, lavare i piatti, pulire la casa, cambiare i pannolini ai bambini e così via.

Ingresso 7 euro. Per informazioni e prenotazioni: printservicefc@yahoo.com; 3487443860.