L'operetta sul palco del Teatro comunale di Predappio con "3 tenori e un intruso"

intero € 18,00, ridotto € 12,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni, CRAL CNA)

Prezzo intero € 18,00, ridotto € 12,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni, CRAL CNA)

Domenica 20 novembre alle 18:00 al Teatro comunale di Predappio arriva la Compagnia Italiana di Operette che porta sul palco "3 tenori e un intruso" con Patrizia Pellegrino e Claudio Pinto Kovacecic, Emil Alekperov, Daniele Prosperi, Andrea Pecci, Paolo Tagliapietra, Giada Lucarini, Marina Alessando. per la regia Francesco Branchetti.



Sulla scia dell’indimenticabile concerto dei tre grandi tenori Pavarotti, Carreras e Domingo, questo spettacolo vuol far rivivere l’emozione di ascoltare brani celebri interpretati da tre voci melodiose, accompagnate al pianoforte. Un concerto che contiene i più famosi brani dell’Opera, della Canzone Napoletana e dell’Operetta, abbelliti dalla presenza di due eteree figure danzanti. Un membro dello staff tecnico, lo “spostaleggii”, ha l’ambizione di essere il quarto tenore, senza averne le qualità. L’affascinante presentatrice del concerto si ritroverà più volte a riportarlo al suo ruolo. Per tutta la durata dello spettacolo, il nostro “spostaleggii” tenterà di farsi spazio tra i tenori e, non riuscendoci, farà loro molti dispetti… I tenori, dal canto loro, cercheranno di conquistare il cuore della bella presentatrice che, grazie all’accondiscendenza di questi corteggiatori, avrà l’occasione di esibirsi in una performance canora. Lo spettacolo è un alternarsi continuo di brani indimenticabili, gag comiche e momenti di apparizioni danzanti.

Biglietteria: intero € 18,00, ridotto € 12,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni, CRAL CNA)

Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it