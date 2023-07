L'orchestra Harmonie de Bourges, alla scoperta del territorio, offre due concerti gratuiti

Nell'estate del 2020, l’orchestra Harmonie de Bourges, della città francese gemellata con Forlì, aveva deciso di venire a festeggiare il ventesimo anniversario della sua creazione in Romagna. Ma la pandemia di Covid aveva costretto gli organizzatori ad annullare il viaggio. Tuttavia l’idea di scoprire Forlì era rimasta nei cuori dei francesi che tenacemente, tre anni dopo, hanno voluto riprogrammare la trasferta. Saranno quindi presenti nella nostra città e dintorni nei giorni 15 e 16 luglio.

I 53 musicisti (assieme a 25 accompagnatori) potranno finalmente scoprire Forlì e celebrare la musica e l'amicizia franco-italiana. Terranno un primo concerto presso l’Arena San Domenico, il sabato 15 luglio, alle ore 21.00 e un secondo concerto, domenica 16 luglio, ore 21.00, in piazza Fratti a Forlimpopoli (l’ingresso è gratuito per tutti e due i concerti).

L'Harmonie è nata nel 1999 dalla fusione di due orchestre dalle radici antiche, in particolare una delle due, la Musique Municipale, era stata fondata nel lontano 1878. La banda è composta principalmente da strumenti a fiato (legni e ottoni), percussioni e tastiere, oltre ad alcuni strumenti a corda (contrabbasso a corde, arpe) e promuove la musica per banda e d'insieme organizzando concerti a Bourges e nei dintorni, oltre a partecipare a scambi musicali e concerti in tutta la Francia e talvolta all'estero (in Spagna nel 2009). Gli oltre 75 musicisti che ne fanno parte sono molto eterogenei e comprendono studenti del Conservatorio di Bourges, appassionati di musica amatoriale, professionisti della musica e dell'insegnamento, giovani e meno giovani. L'eclettismo musicale è all'ordine del giorno in tutti i loro concerti: romanticismo, musica classica, musica da film, cantanti, jazz, musica russa, musica latina, ecc.

Il programma dei due concerti a Forlì e Forlimpopoli è vario, evoca la Francia e l'Italia, ma non solo, con brani di respiro internazionale che spaziano da musiche classiche a medley, a pezzi moderni. Un programma tutto da scoprire e ascoltare con, anche, una piccola sorpresa musicale finale.