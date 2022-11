L'organetto di Ambrogio Sparagna insieme alle liriche del poeta Davide Rondoni per il "Canto delle creature" a Bertinoro

Sabato 3 dicembre, alle 20:30, si svolgerà l'anteprima di Canto delle creature. Concerto di boschi, pascoli e cuori, presso la Cattedrale di Santa Caterina a Bertinoro.

"C'è una musica nel mondo, ma se non canti non la senti" dice il poeta. Da sempre l'essere umano in mezzo alla natura canta. Con timore a volte, a volte con meraviglia. Da sempre l'uomo canta lavorando, camminando, accompagnando i morti, amando. Unisce il suo canto a quel che egli stesso chiama canto delle acque, delle fronde, delle bestie, dei venti e di tutte le creature. Nel "Canto delle creature" che trovò in Francesco d'Assisi un grande interprete e poeta, prendono voce alberi, stelle e animali, insieme a pastori, contadini, ragazze e ragazzi innamorati, madri, marinai, ladri e santi. Perché con la Natura non ci può essere armonia, né rispetto, se non si ascolta e non si canta insieme. Le musiche degli strumenti musicali e le voci della tradizione, guidati dall’organetto di Ambrogio Sparagna, insieme alle liriche del poeta Davide Rondoni per un concerto di boschi musicali, pascoli sonori, cuori vibranti.

Il Canto delle Creature è un viaggio poetico musicale sulle orme di Francesco e del suo Cantico. Quel testo che il poeta santo e giullare scrisse in tre momenti della sua vita, concludendolo poco prima della morte, è la sintesi semplice e profonda della sua visione del mondo. Molti lo conoscono ma non lo hanno mai letto davvero. È urgente tornare a vedere cosa c'è in quelle parole e che esperienza indicano. Non solo sono tra le origini della letteratura europea, ma segnano una strada che vale anche oggi per l'uomo e per il suo rapporto con la natura contro tutte le ideologie e contro slogan e banalità. Viaggeremo danzando e cantando in quel testo e in tanti canti popolari che ne riecheggiano. Ci accompagneranno canti di ogni terra, suoni antichi e nuovi compagni. Coglieremo intuizioni, colpi di scena, meravigliosa poesia del santo genio che ci può guidare in tempi difficili nutrendoci di speranza e bellezza.

Il progetto Canto delle creature è una cooproduzione Finisterre e Fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro, in collaborazione con Fondazione Ce.U.B., Diocesi di Forlì-Bertinoro e Comune di Bertinoro. Il concerto di sabato 3 dicembre è realizzato grazie all'aiuto dell'Ass. "Il Molino" Protezione Civile di Civitella e Bertinoro; Croce Rossa-Comitato di Forlimpopoli e Bertinoro.

Info: musint.bertinoro@gmail.com, www.museointerreligioso.it