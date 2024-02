L'Otomo Yoshihide New Jazz Quintet in concerto al Dragoni: "Evento molto coinvolgente"

Domenica sera, il Teatro Dragoni è stato il palcoscenico ideale del concerto di Otomo Yoshihide New Jazz Quintet, tra gli appuntamenti musicali più attesi nel nostro territorio e oltre, organizzato da Area Sismica in collaborazione con il Comune di Meldola. La formazione guidata dal chitarrista giapponese Otomo Yoshihide, in tournée per la prima volta da diversi anni in Europa, ha offerto al numeroso pubblico che ha riempito la platea e i palchi del nostro teatro una performance davvero straordinaria, tra jazz e sperimentazione, con momenti carichi di grande energia e impatto, e altri invece caratterizzati da sonorità più distese e evocative.

“È stato un evento eccezionale e molto coinvolgente - commenta l'assessore alla Cultura Michele Drudi - un incontro con la grande musica internazionale di oggi che, grazie ad Area Sismica (nata a Meldola nel 1991) e alla qualità della sua programmazione, è di casa nella nostra città e ne fa un punto di riferimento per tanti appassionati, che sono accorsi anche da fuori regione per assistere a questo concerto”.

Il New Jazz Quintet (ONJQ) di Otomo Yoshihide è composto dallo stesso Yoshihide alla chitarra, Ruike Shinpei alla tromba, Osamu Imagome al trombone, Hiroaki Mizutani al contrabbasso e Yoshigaki Yasuhiro alla batteria. Otomo Yoshihide, autore di più di 100 incisioni, di cui otto con il suo Jazz Quintet, è tra i massimi protagonisti del jazz di ricerca, sperimentazione e improvvisazione nel mondo.