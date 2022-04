L'ulivo tra storia e tradizione: una mostra alla Parrocchia di San Lorenzo in Noceto

Presso la piccola ma vivace parrocchia di San Lorenzo in Noceto, che fa parte dell’Unità Parrocchiale di San Martino in Strada, Grisignano, Collina e San Lorenzo, guidata dal Parroco Don Massimo Masini, è stata allestita in vista delle prossime festività pasquali la mostra “L’ulivo tra storia e tradizione”.

la mostra parte dall’ulivo come uno degli elementi essenziali e persino costitutivi della nostra cultura, i cui rami rivestono un ruolo centrale della liturgia della Settimana Santa. La mostra è pensata come un viaggio a cerchi concentrici: nel percorso più esterno l’ulivo è presentato con un respiro “globale”, per il suo significato nel mondo classico e mediterraneo, a partire dal significato biblico e nella cultura ebraica per proseguire nella letteratura greca antica ed arrivare all’occidente cristiano; viene messo al centro il messaggio universale di Pace che da sempre l’ulivo trasmette e che, in queste drammatiche settimane di guerra, diventa ancora più importante. Il percorso interno presenta l’ulivo nell’ambito della liturgia cristiana della Pasqua e, allo stesso tempo, offre un’esposizione delle tradizioni rurali romagnole (e non solo) che accompagnavano la quaresima e le celebrazioni cristiane del giorno della resurrezione di Cristo. Al centro della mostra, come punto di arrivo che tocca idealmente l’intimità delle famiglie nel momento di festa, una tavola apparecchiata secondo l’uso romagnolo tradizionale.

La mostra è aperta la domenica presso il teatro parrocchiale. Il giorno della Domenica delle Palme, oltre alla messa che inizierà con 15 minuti di anticippo alle 9.15, si terrà nel pomeriggio una tombola di beneficenza.

Per informazioni ed aperture straordinarie è possibile contattare Tina al 3492524579.