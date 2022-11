L'ultimo appuntamento della stagione dei Simposi al Diagonal è con lo scultore Paolo Icaro

Al Diagonal Loft Club ultimo appuntamento della stagione dei Simposi. L'ospite di domenica 4 dicembre alle 11:30 sarà Paolo Icaro (Torino, 1936), scultore: uno dei protagonisti dell’arte italiana fin dagli anni Sessanta, quando partecipa alle prime mostre dell’Arte Povera e alla mitica When Attitudes Become Form, curata da Harald Szeemann alla Kunsthalle di Berna.Dopo una lunga esperienza negli Stati Uniti è tornato in Italia negli anni Ottanta e oggi vive a Tavullia (PU). Da sempre Icaro sperimenta il divenire dell’azione scultorea in relazione alla forma e allo spazio.

«Lo spazio della scultura – ha dichiarato l’artista – e? lo stesso spazio in cui sta il mio corpo, io sto nello spazio dove sta anche la scultura. La scultura e? quindi corpo, corpo dell’idea che si fa vulnerabile gravita? come ogni altro corpo dell’universo».



Informazioni

Incontro + pranzo con vini di Poderi dal Nespoli: 25 €. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 dicembre info@cittadiebla.com | 320.8019226