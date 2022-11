"L'Ultimo Libro": l'ex vicesindaco Biserna presenta il suo volume, raccogliendo fondi per la basilica di San Pellegrino

Prezzo non disponibile

Giovedì prossimo 10 novembre alle ore 20.30, nella Basilica di San Pellegrino a Forlì l'ex vicesindaco di Forlì, Giancarlo Biserna, presenta insieme a Mario Proli, giornalista, storico e scrittore, il suo romanzo dal titolo "L'Ultimo Libro" con prefazione di Franco Cardini, appena edito dal Cerchio di Rimini.

Il tema tratta in modo non convenzionale e sotto forma di storia romanzata, che si svolge tra la Basilica di San Pellegrino ed Il Monastero di Monte Manto in mezzo alla foresta dell' Alta Toscana, dell'esigenza di un nuovo Cristianesimo.

L' incasso della vendita dei libri va interamente a copertura delle spese per il nuovo impianto di amplificazione della Basilica.