La banca dati dei reperti ornitologici del Delta del Po: Ilaria Corelli racconta la sua ricerca

Mercoledì 10 aprile, alle ore 20.45, presso la Cocla - CEA di Forlì, Ilaria Corelli terrà una conferenza dal titolo "La Banca dei Reperti Ornitologici del Delta del Po". L'incontro è promosso dalla Società di Studi Naturalistici Romagnoli. Il Delta del Po è uno dei principali centri a livello europeo per lo studio e la conoscenza degli uccelli. Da secoli, molti studiosi ne hanno percorso i sentieri e, come si usava un tempo, hanno raccolto esemplari di ogni tipo per creare importanti collezioni. Questi campioni oggi sono presenti in varie istituzioni museali e rappresentano una importate fonte di informazioni per l’evoluzione degli studi ornitologici del Delta.

Una giovane ragazza romagnola, Ilaria Corelli, conducendo i suoi studi per l’Università di Parma, e in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Ferrara, ha creato un archivio che raccoglie le informazioni provenienti da una ventina di musei, radunando i dati di oltre 5000 individui raccolti tra il 1856 e il 2018. Sarà interessante vedere i risultati ottenuti, ma soprattutto di capire come Ilaria Corelli, proveniente dalla val Marecchia, studiando a Parma, collaborando con il Museo di Storia Naturale di Ferrara, in pieno periodo di COVID sia riuscita ad ottenere ed elaborare i dati da tanti diverse istituzioni.

Ingresso libero.