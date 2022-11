La 'Biblioteca dei Fumetti Danteschi', unica realtà a livello mondiale, apre al pubblico con l'annuale Open day

Alla scoperta dell'interessante FumettoDANTEca con visita guidata per presentare al pubblico un esclusivo patrimonio culturale, una biblioteca protagonista internazionale che conduce gli interessati verso la storia, i tesori, i piccoli e i grandi documenti custoditi in grado di definirne i tratti salienti di una propria realtà originale. Nel contesto dell'attività fumettoDANTEcaria, questo 2022 vede la sede, presso la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', aprire le porte per l'avvio dell'evento annuale il 'Open Doors, Every Door', nei pomeriggi di sabato 12 e domenica 13 novembre, dalle ore 14:00 alle 18:00, con due giornate informative per presentare le novità future e le proposte passate.

Un fine settimana con le aperture pubbliche straordinarie per la prima edizione dell'Open Day della 'Biblioteca dei fumetti danteschi', unica a livello internazionale, con una proposta che rappresenta un’esemplare iniziativa di valorizzazione dell'esclusiva collezione custodita in questo luogo del sapere. Un'occasione da non farsi sfuggire. Per i partecipi copie di fumetti, fino ad esaurimento, in omaggio. Informazioni e chiarimenti Tel. 3393085390 fumettoteca@fanzineitaliane.it.



Ogni Biblioteca ha le sue caratteristiche che la distinguono dalle altre, la FumettoDanteca con una proposta coinvolgente offre l’opportunità di far conoscere le proprie meraviglie nascoste che celano a loro volta altre meraviglie, in grado di far comprendere l’anima di questo luogo. L'evento dantesco si prepara a far toccare con mano al pubblico una realtà sociale e culturale esclusiva, con le sue peculiarità innovative e impossibili da rintracciare in altre parti del mondo. Oltre ad avvicinare il pubblico a un inestimabile patrimonio, 'Open Doors, Every Door' sottolinea l’impegno costante e paziente dell'Associazione Culturale di Volontariato attiva per preservare i tesori della cultura fumettistica dantesca internazionale, permettendo loro di essere disponibili per le nuove generazioni. "Lo Staff FumettoDANTEca e l'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi, forti del successo riscontrato con le precedenti edizioni, spalancano le 'Porte aperte, ogni porta' della sede, donando un'occasione per conoscere la fitta produzione internazionale rivolta al mondo dantesco fumettato, prendere atto del notevole patrimonio che si può visionare all'interno delle piccole stanze e che, attualmente, conta ben oltre 300 documenti, sempre in continua espansione, grazie alla generosità dei cittadini e alle continue donazioni a livello nazionale ed oltre.".

La proposta, grazie al contenuto dei numerosi documenti fumettistici che si possono trovare solo nella nostra sede, si pone come fine di spiegare ai visitatori come il linguaggio del fumetto sia sempre più eterogeneo e adattabile, globalizzabile e sempre al passo con i tempi. Grazie alla rete collaborativo con la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione culturale 4 Live, l'esclusiva 'Biblioteca dei fumetti danteschi', con apertura su richiesta, è da oltre 12 anni gratuitamente a disposizione degli interessati. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 3393085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.