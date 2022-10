"La Biblioteca di Babele" omaggia alla poetessa Rina Fiumana con una serata di poesia e musica

Una serata di poesia e musica in ricordo della poetessa forlivese di nascita, ma forlimpopolese d’adozione Rina Fiumana Godoli, scomparsa all’inizio dell’anno. L’appuntamento è per venerdì 7 ottobre alle ore 20,30 nella sala consiliare del Comune di Forlimpopoli (piazza Fratti). A organizzarlo è il gruppo di lettura “La Biblioteca di Babele”, che vuole così rendere omaggio a “una donna che ha fatto dell’amore per l’arte una ragione di vita”. Gli interventi musicali saranno a cura di Francesco Fabbri, Alessandro Fabbri, Ana Mari Perez. Donna colta e appassionata, dopo una vita dedicata all’insegnamento Rina Fiumana Godoli ha continuato con l’ impegno culturale e letterario. Fra i suoi libri ricordiamo “Pellegrina del mare”, “Il rosso – oro del mio cuore”, “Al tempo delle stufe”.L’ingresso è libero.