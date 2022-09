La biblioteca di Palazzo Fantini apre straordinariamente le porte in occasione di "Carte in Dimora"

Sabato 8 ottobre, Palazzo Fantini aderirà all’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane “Carte in Dimora", in occasione della quale sarà possibile visitare la Biblioteca del Palazzo che abitualmente non è aperta al pubblico.

Sarà la prima manifestazione nazionale che affiancherà l’iniziativa “Domeniche di carta”, promossa dal Ministero della Cultura, che da diversi anni organizza l’apertura di Biblioteche pubbliche ed Archivi di Stato, prevista quest’anno per domenica 9 ottobre. Oltre 80 archivi e biblioteche storiche privati situati in castelli, rocche e ville saranno visitabili in tutta Italia, permettendo così un viaggio nella storia del nostro Paese attraverso luoghi ricchi di preziose tracce del nostro passato. I visitatori potranno ammirare da vicino esemplari rari e di pregio di libri, carte, carteggi, manoscritti e raccolte librarie, in molti casi, ricche di collezioni bibliografiche antiche. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero della Cultura, vede la collaborazione della Direzione Generale Archivi del MiC e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria nell’ambito delle manifestazioni volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario.

Il programma a Palazzo Fantini prevede la visita guidata e gratuita all’archivio delle famiglie Fratti e Panciatichi e in particolare all’archivio del garibaldino Antonio Fratti. Sarà inoltre possibile visitare il Giardino di Palazzo Fantini e l’attiguo Museo della Civiltà Contadina (visita a pagamento)

Per prenotazioni: info@palazzofantini.net. Orario visite: 10:00/13:00 e dalle 15:00/18:00