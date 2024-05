'La bicicletta della memoria', partita dall'isola di Ventotene, fa tappa a Forlì

L'iniziativa 'La Bicicletta della Memoria' fa tappa a Forlì. L'evento sarà domenica 19 maggio, alle ore 10.00, in via Europa 7, presso il Parco della primavera europea. Saranno presenti il Movimento Federalista Europeo sez. Nazario Sauro Bargossi di Forlì, il Comitato di Quartiere Pianta – Ospedaletto – Coriano e l'Ass. Mazziniana Italiana sez. Giordano Bruno di Forlì.

Partita il 9 maggio, Festa dell’Europa, dall'isola di Ventotene, la bicicletta europea raggiungerà il 31 maggio il passo del Mortirolo nelle Alpi lombarde, attraversando 17 tappe. In ogni città di tappa, si terranno eventi pubblici per celebrare, insieme al ciclista, la memoria dell’unità europea e l'importanza della casa comune europea.

Giovanni Bloisi, noto come il "ciclista della memoria" e residente a Varano Borghi (Varese), ha accettato con entusiasmo la missione di portare in giro per l'Italia la "memoria europea" nata a Ventotene. Attraverserà il Paese con la sua bicicletta, fermandosi in diverse sedi federaliste che coinvolgeranno, per l'occasione, le istituzioni locali.