La Big Band Orchestra in scena all’Arena del San Domenico

E’ tutto pronto all’Arena del San Domenico per il “concertone” della Big Band Orchestra di Carpinello. A due anni di distanza dall’ultima esibizione, la compagine guidata dal maestro Casadei darà il meglio di sé mercoledì, alle 21, con un repertorio molto accattivante e variegato, improntato su standard jazz, swing, brani latino- americano, musica leggera italiana e autori come Antonio Carlos Jobim, Duke Ellington, Kurt Weill, Domenico Modugno, Vittorio Monti, Carlos Santana e tanti altri.

“Grazie all’introduzione di strumenti musicali come il basso elettrico, la marimba, glokenspiel, congas, ritmiche sudamericane e pianoforte - comunica il direttore Franco Casadei, detto Francone, lo stesso che da oltre trent’anni progetta e realizza il celebre presepe biblico-meccanico nella chiesa parrocchiale di Vecchiazzano – il corpo bandistico tradizionale si è trasformato in un’autentica Big Band Orchestra”. Concerti come quelli di mercoledì sera sono veri e propri viaggi musicali intorno al mondo.

L’ingresso è libero. Per informazioni sul Corpo Bandistico “G. Verdi” Carpinello e prenotazioni: franco.casadei@tin.it - 3397421239. Piero Ghetti