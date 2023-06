"La bottega magica", concerto-lettura a cura degli Ululanti

Dopo il primo appuntamento di ieri sera con Aperitivi in Piazzetta, tornano ad animarsi l’Antica Piazzetta Pescheria con l’esibizione del Gruppo degli Ululanti del centro Diurno Ulisse del AUSL della Romagna che presenta la performance "LA bottega Magica", un evento speciale che unisce musica, letteratura e teatro. Lo spettacolo è dedicato alla Grande Mostra "L'Arte della Moda" dei Musei San Domenico, una celebrazione dell'incontro tra arte visiva e espressione artistica. "LA bottega Magica" trasporterà il pubblico in un mondo incantato all'interno della piazzetta Antica Pescheria in Corso Diaz 14, nel centro di Forlì, uno spazio intimo e segreto. In questa cornice suggestiva, gli attori e i musicisti del Centro Ulisse si esibiranno in uno spettacolo trasversale, toccando le corde della musica, della letteratura e del teatro.



Durante la serata, gli Ululanti del centro Diurno Ulisse delizieranno il pubblico con letture coinvolgenti, originali ispirate dalla moda che ha segnato il corso dei secoli. Questi testi, trasformati in un dialogo contemporaneo, saranno abilmente accompagnati da esecuzioni musicali anche originali, composte appositamente per lo spettacolo. L'energia e il talento degli artisti del Centro Ulisse daranno vita a una performance unica e emozionante, che catturerà l'attenzione di tutti gli spettatori. Dopo lo spettacolo, vi invitiamo a godere di un aperitivo esclusivo presso il bistrò Verde Paglia, al costo di soli 5 euro, dove potrete assaporare i vini e i cibi del territorio proposti in un'atmosfera accogliente e conviviale. "LA bottega Magica" è un'opportunità unica per immergersi nell'incanto della moda e scoprire come l'arte, la musica, la letteratura e il teatro si intrecciano in modo magico. L'evento si propone di offrire al pubblico un'esperienza coinvolgente e indimenticabile, che trasporterà ognuno in un viaggio attraverso la creatività e la bellezza.



Il Gruppo degli Ululanti, una squadra di artisti eclettici dotati di abilità diverse, si trova presso il centro Diurno Ulisse, un'importante struttura affiliata all'AUSL della Romagna. Attraverso un'ampia gamma di attività e laboratori artistici, il centro si dedica con passione a creare un ambiente inclusivo in cui ogni artista, indipendentemente dalle proprie abilità, possa esprimersi liberamente e sviluppare il proprio potenziale creativo. L'obiettivo è quello di rompere le barriere che limitano l'accesso all'arte e di favorire l'autostima e l'empowerment dei partecipanti. Grazie al sostegno del centro Diurno Ulisse, gli artisti del Gruppo degli Ululanti possono far risuonare la loro voce e diffondere un messaggio di inclusione attraverso le loro opere d'arte

Il concerto è organizzati dal Centro Diego Fabbri e l'AUSL della Romagna in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, No.Vi Art APS, e reso possibili anche grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Martedì 20 Giugno 2023 alle ore 19,00

Piazzetta Antica Pescheria, Corso Diaz 14, Forlì (FC).

Gli Ululanti, Gruppo Musicale del Centro Ulisse AUSL della Romagna presenta:

La Bottega Magica- Musiche e Letture dedicate alla Mostra l'Arte della Moda