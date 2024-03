"La camminata delle donne" per l'8 marzo a Terra del Sole

In occasione della Festa della Donna, l'8 marzo si terrà "La camminata delle donne". Venerdì 8 Marzo ritrovo ore 19,45 in piazza d'armi Terra del Sole, partenza ore 20: si tratta di una camminata di 8km, per un dislivello di 280 metri. Prezzo 5€. Ristoro al rientro a base di fagioli e salsiccia, fagioli all'uccelletto per i vegetariani, vino e colomba per tutti .



Per informazioni

sarvatga@gmail.com

corriforrest@corriforrest.com