La Cgil in festa per due giorni: dibattiti, gastronomia e musica. Si chiude col segretario Landini

Quest’anno la tradizionale Festa Cgil Forlì, di fine estate, diventa provinciale: la Camera del Lavoro Territoriale Cgil di Forlì e quella di Cesena organizzano Festa Provinciale “Siamo Quadrato”, che si svolge mercoledì 31 Agosto e giovedì 1° Settembre al Parco Incontro di Via Ribolle, Forlì, in alternativa in caso di maltempo la festa si svolgerà presso Well- Ex Cinema Mazzini, Corso della Repubblica 88. Tornando al programma della festa, saranno due giorni di incontri finalizzati a mettere al centro il tema del lavoro e le condizioni delle persone, dell’economia e del welfare della provincia, dopo due anni di grande difficoltà che hanno determinato riduzione dell’occupazione e del salario, in particolare penalizzando donne e giovani.

A partire dal pomeriggio del 31 Agosto, ore 16.30, i Saluti istituzionali, a seguire l’Assemblea delle Donne, con la divulgatrice Flavia Carlini, che si occupa di parità di genere, diritti e scienze sociali, il Professore ordinario in Filosofia del Diritto all’Università di Modena e Reggio Emilia Thomas Casadei, la Presidente dell’Assemblea regionale Emma Petitti e la Consigliera regionale Lia Montalti, la Segretaria Generale CGIL Cesena Silla Bucci e la Segretaria Generale CGIL Forlì Maria Giorgini.

Alle 19.30 cena di cappelletti e grigliata, accompagnata dalla musica dei Sambene, gruppo acustico marchigiano, con in repertorio brani della storia partigiana e legati al tema della memoria.

Alle 21 presentazione del libro “Lavorare meno, vivere meglio” di Fausto Durante, che dialogherà con l’Assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla, il Presidente del Campus Unibo di Forlì Emanuele Menegatti, la Segretaria Confederale CGIL Tania Scacchetti. A coordinare il dibattito Ludovico Luongo, giornalista di Teleromagna.

La seconda giornata della Festa Provinciale Cgil si aprirà alle 17 con l’incontro Persone, Lavoro e Diritti: un’analisi regionale e provinciale, con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e il Presidente della Provincia Forlì-Cesena Enzo Lattuca, che si confronteranno con il Segretario Generale CGIL Emilia Romagna Massimo Bussandri, la Segretaria Generale CGIL Cesena Silla Bucci e la Segretaria Generale CGIL Forlì Maria Giorgini. Modera Eleonora Capelli, giornalista di Repubblica Bologna.

Alle ore 19.30 cena di Paella e musica di Moreno e la sua Band, che ci porteranno in un viaggio musicale con brani intramontabili, italiani e stranieri. Alle 21 gran finale le Segretarie Generali delle due Camera del Lavoro intervisteranno il Segretario Generale Cgil Maurizio Landini.