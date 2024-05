La chiesa del Castello di Cusercoli ospita la mostra di Andrea Mario Bert

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 12 maggio alle ore 11.00 sarà inaugurata una mostra introspettiva dal titolo "Le Nozze Chimiche di Andrea Mario Bert". La personale, a cura di Davide Boschini e con la partecipazione di Giorgio Feruzzi, è un progetto site-specific che sarà allestito all'interno della Chiesa del Castello di Cusercoli, luogo storico di grande fascino, a cui l'artista si è particolarmente legato.



Saranno esposte opere provenienti dalla collezione privata di Andrea Mario Bert che, in dialogo con gli spazi celestiali, coinvolgeranno il pubblico in un percorso attraverso i misteri delle nuvole e dei simboli. Alla ricerca del magico Regno. Non solo i famosi cieli dunque, che hanno dato notorietà al Pittore, ma anche lavori di carattere cosmico, universale e religioso. Il titolo dell'esposizione richiama infatti chiaramente "le nozze chimiche di Christian Rosenkreutz", antico romanzo iniziatico facente parte della formazione di Bert, fin dai tempi dell'Accademia di Bologna.



Per l'occasione verrà presentata una cartolina inedita, a tiratura limitata ed autografata dall'Artista, realizzata appositamente con il contributo del Curatore e della Bottega Artigiana - Timbrificio di via Cobelli a Forlì. Il progetto vede la collaborazione della Pro-Loco Chiusa d'Ercole con il patrocinio del Comune di Civitella di Romagna.