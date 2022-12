La chiesa della Cava si arricchisce di una nuova opera d'arte: l'inaugurazione

Mercoledì 21 dicembre alle ore 18 si terrà la messa e lo scoprimento dell'opera "Inverno" che Teresina Bonacci, parrocchiana di S. Maria Ausiliatrice della Cava, ha commissionato per la propria chiesa all'artista forlivese Daniela Montanari, in memoria della figlia Barbara e del marito Saverio. La signora Bonacci aveva già commissionato alla stessa artista l'opera "Maria presentata al tempio", inaugurata il 21 novembre 2019, alle porte della pandemia, alla presenza delle autorità dellachiesa forlivese, facendo dono alla parrocchia di un'opera che, da commissione privata, diveniva pubblica.

Il 21 dicembre, sulla stessa linea, verrà inaugurata la prima delle quattro opere che vestiranno gli spazi sovrastanti le quattro porte interne della chiesa della Cava, che corrispondono ai quattro punti cardinali. I quattro lavori saranno quindi dedicati alle quattro stagioni: l'artista si è voluta ispirare alla Genesi, ai Salmi 104 e 148, ma ha soprattutto seguito la trama intessuta dal Cantico delle Creature di San Francesco, "suddividendolo" in quattro episodi, e della Quattro Tempora. Alla messa seguirà lo scoprimento, la presentazione del critico d'arte Enzo Dall'Ara e dello storico dell'arte Marco Vallicelli, poi un momento conviviale.

Daniela Montanari è nata a Forlì. Studia presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e nel 1995 consegue con lode il diploma accademico magistrale in Pittura e Decorazione. Nel 2010 ritorna in Accademia e consegue la lode nella Specialistica in Comunicazione e Didattica dell’Arte. Ha tenuto esposizioni in Italia e all'estero, sue opere si trovano in collezioni private e pubbliche, tra le quali la Collezione Sgarbi e quella del cantautore Branduardi. Sue opere si trovano in permanenza presso la Pinacoteca Francescana di Falconara Marittima (AN), presso la chiesa Iglesia de Los Angeles in Argentina e presso l'Istituto Croce Bianca di Macerata (MC); ha partecipato su invito alla mostra Sotto l'ala dell'Arcangelo presso la Chiesa degli Artisti a Roma. In continuo aggiornamento, frequenta corsi e masters in Editoria, Tecniche pittoriche, Illustrazione, Cinema, Teatro, Musica, Discipline Umanistiche e Arte sacra e fa parte dello staff del Festival cinematografico Sedicicorto. Attualmente, per interesse personale e per arricchire le competenze in materia di commissioni religiose e sacre, è al terzo anno della quadriennale Scuola di Formazione Teologica presso l'Istituto Sant'Antonio Dottore di Padova e frequenta il corso L'arte dell'aula liturgica annuncia la fede tenuto dal Pontificio Ateneo e Istituto Liturgico Sant'Anselmo di Roma. Nel 2017 ha frequentato inoltre il corso di alta formazione, tenuto dalla Pinacoteca Caracciolo di Lecce, in Storia e Teologia dell'Arte Sacra.



