La clownterapia si racconta nella Giornata del Naso Rosso a Forlì

Domenica 24 settembre al Parco di via Dragoni di Forlì dalle 14.30 alle 18 si terrà la Giornata del Naso Rosso - GNR, una giornata di festa con spettacoli, truccabimbi, giochi, magie, bolle di sapone, balli, kamishibai e tanto altro. La Giornata del Naso Rosso, giunta quest’anno alla 19esima edizione, nasce nel 2005 come giornata nazionale di sensibilizzazione alla filosofia del "Viviamo In Positivo" e come raccolta fondi per sostenere la formazione e i progetti dell'Associazione

Nella città di Forlì la nostra V.I.P. nasce nel 2002, coinvolgendo i numerosi volontari nell’attività di clownterapia all'ospedale Morgagni-Pierantoni, alla Casa della Salute e Ospedale di Comunità di Forlimpopoli e in diverse altre realtà socio-assistenziali del territorio, nelle piazze, nelle scuole e presso la Casa Circondariale di Forlì.