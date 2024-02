La collettiva itinerante d'arte “Mille Km della cultura” arriva a a Forlì

Sabato 2 marzo, dalle 16 in avanti, al salone comunale del Municipio di Forlì approda la “Mille Km della cultura”, che proseguirà poi sino al prossimo 8 marzo. La manifestazione itinerante ha infatti scelto come tappa conclusiva del proprio percorso la Romagna e, in particolare, la città di Forlì. L'iniziativa è una collettiva itinerante d'arte, alla quale si agganciano altri eventi e idee, presentata dall'Associazione "Stare Assieme A Villa La Monda A.P.S.", patrocinata dal Comune di Forlì, e sostenuta da E.N.A.C. Ente Nazionale Attività Culturali, e dalla galleria d'arte Purificato Zero.

“Una particolare attenzione – spiegano Christian Pirini, coordinatore regionale Enac per la Romagna, e Viller Brighi, responsabile del Comitato Romagna del settore Arte e Cultura (foto) - viene rivolta ai giovani studenti, coinvolgendoli in attività musicali ed espressive. Un progetto di "viaggio" nella cultura e sul territorio tra pittura, scultura, fotografia, installazioni e performances di artisti di fama nazionale ed emergenti di assoluta qualità. La location, il salone comunale del Municipio di Forlì, selezionata per l'itinerario espositivo corrisponde ad un "luogo simbolo", nel quale passato e futuro si incontrano, tra tradizione e innovazione, confluendo nella reciprocità delle relazioni in un clima di fervore creativo e diversità culturale. Parole chiave saranno, quindi, l'incontro, il dialogo e la relazione, perché il fine ultimo è quello di avvicinare la cittadinanza all'arte. Il prossimo traguardo sarà quello di creare una sede in Forlì che diventerà Comitato - Romagna E.N.A.C. I suoi responsabili e dirigenti si porranno l'obiettivo di costruire percorsi educativi, nei settori arte e cultura, sport, discipline olistiche, musica, cinema ed arti audiovisive, formazione, contrasto a bullismo e cyberbullismo, rievocazione storica e tradizioni popolari, fiscalità del terzo settore, cultura e tradizioni militari”.

Ecco un breve programma delle iniziative previste. Il 2 marzo alle 16 inaugurazione della “Mille km della cultura”; alle 17 “Musica classica tra le opere”: gli studenti del Liceo Classico “Vincenzo Monti” di Cesena eseguiranno opere classiche con strumenti musicali, seguiti dal Prof. Antonio Salerno. Il 3,4 e 5 marzo “L’arte incontra il territorio”, Itinerario guidato tra le opere d’arte; 6 marzo alle 10.30 conferenza “Aspettando l’8 marzo... Donne di valore da Giorgina Saffi ai nostri giorni”, in collaborazione con l’Istituto per la storia del Risorgimento di Forlì e con l’Istituto Superiore Saffi di Forlì; 7 marzo alle 16 itinerario guidato tra le opere d’arte; 8 marzo alle 16 concorso di arte per ragazzi, dal tema “Donna: una bellezza”, presso Piazzetta Novanta Pacifici (a fianco ingresso Municipio). Saranno presenti alunni delle scuole elementari, medie e superiori, i quali cercheranno di tradurre nelle proprie opere il tema scelto.

Per informazioni è possibile fare riferimento ai numeri: 351.6984764/340.3852480