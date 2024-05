La comicità di Giuseppe Giacobazzi aprirà la stagione del "Gran Teatro PalaGalassi". Ecco i primi spettacoli

Il prossimo autunno si accenderanno ufficialmente i riflettori sulla nuova stagione del “Gran Teatro PalaGalassi" di Forlì. Un calendario nutrito di appuntamenti, che spazia dal musical alla comicità, attende il pubblico grazie alla ricca proposta svelata nelle scorse settimane dalla società Stadium Srl (aggiudicataria del bando di gara promosso dal Comune di Forlì per un periodo di due anni) di Ernesto de Filippis. Il “Gran Teatro PalaGalassi" potrà accogliere fino a 5mila spettatori mettendo al centro una proposta che spazia dalla musica ai family show passando per gli spettacoli teatrali: eventi per tutte le età che possono diventare anche un ottimo strumento di promozione turistica.

Online, sul circuito TicketOne, sono già disponibili le prevendite per alcuni degli spettacoli che animeranno la stagione del PalaGalassi. Il sipario si alzerà il 25 ottobre in compagnia di un ‘big’ della comicità italiana e romagnola. Giuseppe Giacobazzi sarà in scena con “Osteria Giacobazzi”, uno spettacolo che vedrà trasformare il “PalaGalassi” in una vera e propria osteria: tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo show ad alcuni ospiti che sono seduti sul palco. Tra i 'mattatori' attesi sul palco forlivese anche Filippo Caccamo, a cui si aggiunge Max Angioni, ormai uno dei pilastri della trasmissione Zelig e noto anche per la sua partecipazione a "Le Iene", "Italia's got talent" e "Lol – Chi ride è fuori".

Il ballerino e conduttore Stefano De Martino sarà invece il protagonista assoluto di "Meglio Stasera", scritto insieme a Riccardo Cassini. I grandi capolavori di uno dei geni della musica italiana rivivranno sul palco il 22 novembre con "Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar". Uno spettacolo imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, con la partecipazione di Susanna Rigacci, soprano svedese naturalizzata italiana, nota al pubblico internazionale per le sue esibizioni in vocalizzo dei brani delle colonne sonore dei film di Sergio Leone, scritte e dirette dal maestro Morricone.

Il mondo della comicità sarà ancora protagonista con le star del web Awed, Riccardo Dose e Dadda, che il 23 novembre arriveranno a Forlì portando dal vivo uno dei format più seguiti sul web: “Esperienze D.M.”.Tra gli appuntamenti già fissati c’è quello con "Flashdance – Il Musical" (14 dicembre), ispirato all’indimenticabile film del 1983. “What a feeling”, “Maniac”, “Gloria” e “I Love Rock ‘n Roll” sono solo alcune delle hit intramontabili della colonna sonora che guideranno lo spettatore in un susseguirsi di coreografie coinvolgenti, commozione e sentimenti.

La stagione del “PalaGalassi” sarà arricchita da altri grandi appuntamenti che verranno svelati nelle prossime settimane. Media partner nazionale di tutti gli eventi targati “PalaGalassi” è Radio Subasio, emittente leader di ascolti nel Centro Italia, è media partner di tutti gli eventi al Gran Teatro PalaGalassi. L’emittente, con specifici giochi a tema, darà inoltre la possibilità agli ascoltatori di aggiudicarsi “Pass di accesso” per alcuni degli spettacoli ospitati al Gran Teatro PalaGalassi. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 con apertura cancelli alle ore 19.30