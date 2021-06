"La Commedia come per la prima volta", confronto sull'opera di Dante con l'attore Franco Palmieri

La Parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio, via Campo di Marte 150, propone per lunedì 28 giugno, alle ore 21,00 , l'incontro 'La Commedia come per la prima volta'.

I partecipanti dovranno leggere a casa il primo Canto della Divina Commedia: 'Nel mezzo del cammin di nostra vita', possibilmente senza note, e durante l'incontro potranno raccontare le proprie impressioni, guidati dall'attore Franco Palmieri.

