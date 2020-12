La Compagnia dei Grilli Parlanti in scena online con "Natale al Basilico"

La Compagnia dei Grilli Parlanti, nata 15 anni fa all’interno dell’offerta di Attività Riabilitative della cooperativa forlivese Domus Coop, porta in scena lo spettacolo "Natale al basilico" di Valerio Di Piramo sabato 12 dicembre alle ore 15:30 in diretta streaming sul canale YouTube di Domus Coop (https://bit.ly/NataleAlBasilico).

“In questo momento storico così unico, il lungo lavoro della Compagnia è stata una incredibile risorsa per gli operatori e per i ragazzi. Siamo stati protagonisti nel riscoprire, in modalità nuove e impreviste, quanto siano preziosi i rapporti che ci legano gli uni agli altri e quanto queste relazioni non vengano meno in condizioni sfavorevoli di lontananza e di separazione: la distanza fisica non può fermare la vicinanza emotiva, il legame del cuore” racconta Sara Agnoletti, Responsabile delle Attività Riabilitative della Domus Coop.

L’esperienza quindicinale del Laboratorio Teatrale ha come scopo entrare in contatto fisico ed emotivo con se stessi e con le altre persone del gruppo, attraverso l’immedesimazione, cioè prestando corpo e voce al proprio personaggio. Il testo, scelto tre anni fa, è assolutamente attuale: la storia parla di una coppia che si ritrova a vivere i giorni precedenti al Natale in un modo del tutto inaspettato, con un susseguirsi di scene comiche nelle quali si alternano i vari personaggi, bloccati da una bufera di neve. La comicità e la stravaganza di questo lavoro è l’anima stessa di ogni personaggio, di cui l’attore ha fatto proprie le caratteristiche principali, mescolandole alla propria espressività.

“Attraverso la forma teatrale il gruppo ha rappresentato il fondamentale contenimento affettivo della compagnia, delle relazioni che ci legano gli uni agli altri, creando una intensa vicinanza emotiva in grado di contrastare ciò che stiamo vivendo in questo periodo” aggiunge Nerida Callisti, Referente del Laboratorio Teatrale e Regista dello spettacolo.