La Compagnia delle Forchette sul palco del teatro di Predappio con "Hedwig and the angry inch"

Il Teatro comunale di Predappio riaccende le luci venerdì 21 ottobre e sabato 22 ottobre alle 21:00 e domenica 23 ottobre alle 16:30, quando sul palco sale la Compagnia Teatro delle Forchette nel musical "Hedwig and the angry inch". Regia Stefano Naldi con Stefano Naldi e Laura Leandri: le musiche saranno eseguite live dalla band.



È chiaro che devo trovare l'altra mia metà. Ma è un lui o una lei? Che aspetto ha questa persona? È identica a me o è in qualche modo complementare? L'altra mia metà... Ah, quello che io non ho. Ha avuto lui la bellezza, la fortuna, l'amore? Siamo stati veramente separati con la forza o lui è semplicemente scappato con le parti migliori? O sono scappata io? Questa persona mi farà vergognare. E il sesso? È questo il modo in cui potremo riunirci? È così? Due persone possono effettivamente diventare di nuovo una cosa sola?

Hansel, un bambino nato a Berlino est durante la guerra fredda, ha un'infanzia poco felice: il padre, un soldato americano, abusa di lui sin dalla più tenera età. Con l'andar del tempo Hansel scopre di essere una ragazza transgender; è appassionata di filosofia greca, mitologia ma, soprattutto, di musica rock. Hedwig, il suo nome, si sottopone a un intervento di cambio di sesso che produce però un risultato indefinito; in seguito questo specifico episodio ispirerà il nome del suo gruppo musicale (gli Angry Inch, ovvero Pollice arrabbiato) e una delle sue canzoni più scandalose.

Hedwig ha accettato di sottoporsi all'operazione soprattutto per poter lasciare il suo paese natio e per poter cominciare una nuova vita in Kansas, in compagnia del marito americano conosciuto nella capitale tedesca.

Quest'ultimo però la tradisce e la abbandona e Hedwig è costretta a lavorare come baby sitter. Ormai stufa, si trova da sola a ricostruirsi il proprio futuro, e lo fa con determinazione, scegliendo il palcoscenico. Il periodo è quello degli anni ottanta, epoca di David Bowie e di altri interpreti dai vistosi costumi: anche Hedwig si concede parrucche voluminose e trucchi pesanti, fondando il proprio gruppo rock. Con quest'ultimo è impegnata in serate variopinte, originali e trasgressive, soprattutto in locali cittadini.

Tuttavia, i problemi di Hedwig non sono finiti, poiché il suo talento musicale, le sue canzoni, sono stati rubati da un ragazzo poco più che adolescente, Tommy Gnosis, a cui lei, tempo addietro, aveva fatto da babysitter. Il ragazzo, ormai divenuto una star di fama mondiale e con il quale Hedwig ha avuto anche una storia d'amore, è costantemente pedinato e denunciato da Hedwig, anche se inutilmente. Hedwig si ritrova quindi obbligata a cantare le sue canzoni in quei locali di terza categoria fino a quando, ormai stanca, umiliata e piena di debiti, deve dire addio al suo gruppo, costretta nel giro della prostituzione.

Proprio durante una delle notti in cui è intenta a prostituirsi, si avvicina una limousine con dentro la rock star; lei, dapprima titubante, finisce col salire in auto ed ascoltare le spiegazioni che ha da darle il ragazzo. In primo luogo sembra che i due siano ritornati affiatati come un tempo: Hedwig, che nel frattempo ha preso il posto di guida, canta allegramente con Tommy Gnosis le sue canzoni. I due però restano coinvolti in un grave incidente stradale, e vengono entrambi arrestati.

Info: intero € 15,00, ridotto € 10,00 (Ragazzi under 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni, CRAL CNA). 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it