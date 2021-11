La Compagnia teatrale Arte Povera sul palco del Teatro Testori con "Le Troiane"

Domenica 7 novembre, alle 17, sul palco del Teatro Testori di Forlì, va in scena "Le Troiane", della compagnia teatrale Arte Povera di Mogliano Veneto: drammaturgia e regia di Francesco Boschiero

La città di Troia è infine caduta. Gli uomini troiani sono stati tutti uccisi e le donne devono essere assegnate come schiave ai vincitori. Cassandra viene donata ad Agamennone, Andromaca a Neottolemo ed Ecuba ad Odisseo. Cassandra predice le disgrazie che attenderanno lei stessa e il suo nuovo padrone una volta tornati in Grecia ed il lungo viaggio che Odisseo dovrà subire prima di rivedere Itaca. Andromaca subisce una sorte terribile, poiché i greci decidono di far precipitare dalle mura di Troia Astianatte, il figlio che la donna aveva avuto da Ettore. In un’alba livida, le donne troiane sopravvissute, dopo una tragica notte, confrontano il proprio passato glorioso con il lutto presente e il futuro orribile.

