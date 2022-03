La condizione delle donne afghane al centro dell’ultimo appuntamento con i Pomeriggi del bicchiere

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Anticipa le tematiche della Giornata internazionale della Donna, proponendo un approfondimento sulla difficilissima condizione femminile in Afghanistan, l’ultimo appuntamento con i “Pomeriggi del bicchiere”, la rassegna promossa dal Comune di Bertinoro che mette insieme il piacere della cultura e il piacere dell’enogastronomia. Domenica 6 marzo, alle ore 15,30, nell’ex Teatro del Seminario si parlerà de “I diritti e la loro negazione: l'esperienza delle donne afghane” con la giornalista e blogger Antonella Beccaria, e poi sarà proposto il film di animazione “I Racconti di Parvana”. Come per tutti i precedenti incontri, i posti sono già esauriti.

Antonella Beccaria, che da tempo vive a Bologna, collabora con varie testate nazionali e ha firmato numerosi libri di inchiesta. Inoltre è vicedirettrice di Bottega Finzioni, scuola di scrittura per autori di cinema e televisione, ed ha lavorato a produzioni per Rai 1, Rai 3, Radio Radio 3 e Crime Investigation (Canale 118 di Sky).

Uscito nel 2017, “I Racconti di Parvana” è stato candidato al premio Oscar e ai Golden Globe come miglior film di animazìone. Basato sul romanzo “Sotto il burqa” di Deborah Ellis e prodotto da Angelina Jolie, il lungometraggio segue le vicende della giovanissima Parvana che, nel regno oscuro dei fondamentalisti, taglia i suoi lunghi capelli e indossa gli abiti di un ragazzo per passare inosservata, mantenere la sua famiglia e ritrovare suo padre.

Il momento della degustazione spazierà tra dolce e salato, con un assaggio a base di pane, olio e marmellata. La golosa merenda, con i prodotti delle aziende Nardini Loretta e Casa Molinari, sarà accompagnata dai vini della tenuta Podere la Rocca.

Per partecipare sarà richiesto il super green pass e bisognerà indossare la mascherina FFP2.