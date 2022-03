La Conferenza sul futuro dell'Europa a Forlì: il 24 marzo studenti e operatori economici a confronto

Il Punto Europa di Forlì organizza una giornata di dibattito sul Futuro dell’UE, aperta alla partecipazione degli operatori economici della Romagna. L'appuntamento "Ripensare l'Unione europea: come promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti del futuro", organizzato in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche europee – Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, si svolgerà il 17 marzo a partire dalle 17 presso l’Aula 3 del Campus di Forlì – Università di Bologna (entrata da viale Filippo Corridoni).

L'incontro rientra nel quadro degli eventi della Conferenza sul futuro dell'Unione europea. Con il contributo di docenti universitari, esperti di settore, decisori politici e rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo, gli operatori economici della Romagna rifletteranno sulle possibilità offerte dall’innovazione tecnologica e dall’economia sociale.

Interverranno:

• Dott. Fabrizio SPADA, Parlamento europeo - Responsabile relazioni istituzionali dell'Ufficio del PE in Italia.

• Dott. Francesco ROSSI SALVEMINI, Commissione europea - membro Task Force Next Generation della Rappresentanza in Italia - Roma;

• Dott. Alberto Zambianchi, Presidente della Camera di Commercio della Romagna;

• Prof.ssa Giuliana LASCHI, Storica.

Nel corso dell'incontro,le studentesse e gli studenti Unibo potranno presentare le loro idee sul futuro dell’UE.

Per saperne di più: https://site.unibo.it/puntoeuropa/it/latuaparolaconta

La Cofoe

Inaugurata il 9 maggio 2021, la Conferenza sul Futuro dell'Europa (#COFOE) offre alle cittadine e ai cittadini europei un'occasione unica: riflettere sulle sfide e le priorità dell’Unione europea. Attraverso la piattaforma online multilingue, chiunque può esprimere la propria opinione o idea, che saranno raccolte e pubblicate durante l’intera Conferenza. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati ad ascoltare la voce degli europei e a dare seguito alle raccomandazioni ricevute, nell'ambito delle rispettive competenze. Entro la primavera del 2022 la conferenza dovrebbe giungere a conclusione e fornire orientamenti sul futuro dell'Europa.

In collaborazione con il Dipartimento delle Politiche europee – Presidenza del Consiglio dei ministri, gli Uffici di Rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione, il Punto Europa di Forlì organizza due giornate di dibattito (giovedì 17 e 24 marzo) sul tema: «Ripensare l’Unione europea: Come promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti del futuro».

La discussione e i contributi raccolti saranno inseriti sulla piattaforma multilingue, per l’argomento «Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione». L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Camera di Commercio della Romagna.

Il Punto Europa

Il Punto Europa di Forlì e? un Centro di informazione e documentazione sui temi che riguardano l'Unione Europea: contribuisce a rendere visibile e trasparente il processo di integrazione, avvicinando la comunità accademica e la cittadinanza ai temi europei. Il Punto Europa nasce nel 1999 a Forlì. Si tratta della prima esperienza italiana di ufficio di informazione sull'UE, nato dalla collaborazione maggiori istituzioni territorio.

Dal settembre 2014, la Commissione europea ha riconosciuto il Punto Europa Centro di Eccellenza Jean Monnet per gli Studi Europei.

La Presidente del Comitato scientifico e Responsabile del Centro di Eccellenza Jean Monnet è la Prof.ssa Giuliana LASCHI, storica, esperta di storia dell’integrazione europea e Cattedra Jean Monnet ad personam.