"La conversione della Maddalena": concerto alla collegiata di San Ruffillo a Forlimpopoli

Proseguono le iniziative promosse dal circolo Acli Lamberto Valli e dalla rete di enti e di associazioni che collaborano al ciclo di eventi collaterali alla mostra in corso ai musei San Domenico "Maddalena. Il mistero e l'immagine" a cura della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì.

Questa volta l'evento programmato sarà un concerto che si svolgerà martedì 14 giugno alle 21 nella collegiata di San Ruffillo a Forlimpopoli. Si tratta di un concerto su "La conversione della Maddalena" sulla base del testo predisposto dal compositore e violoncellista Giovanni Bononcini, compositore nato nel 1670 a Modena e morto a Vienna nel 1747. L'oratorio a quattro con istromenti prevede una partitura nella quale interverranno il soprano Anastasia Egorova interpretando Maria Maddalena, Anna Granata e Marina Maroncelli nel ruolo di contralto come Marta, il soprano Daniela Pini, come soprano per l'Amor Divino, le voci di Sabrina Bianchi e Yanru Lioi e il basso Gabriele Lombardi come Amor Profano. L'orchestra sarà quella de i Musici Malatestiani e il concertatore è il maestro Gabriele Raspanti.

L'evento è in collaborazione con il Conservatorio "Bruno Maderna" di Cesena e in tale occasione la professoressa Alessandra Righini, storica dell'arte, commenterà una tela del pittore cinquecentesco forlivese Francesco Menzocchi presente nella chiesa di Sant Ruffillo a Forlimpopoli sul tema della Deposizione che contiene una significativa figura di Maddalena.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti nella collegiata della chiesa.