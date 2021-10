La cooperativa sociale Equamente presenta "Alla scoperta dell'acqua invisibile"

Sabato 9 ottobre alle ore 16 presso la Sala San Luigi, la Cooperativa Sociale Equamente regala a tutta la cittadinanza lo spettacolo di Michele Dotti "Alla scoperta dell'acqua invisibile" per divertire e riflettere insieme sulla riduzione dei nostri sprechi idrici... soprattutto quelli che non si vedono!



Spesso ci si chiede: come potremmo ridurre gli sprechi di acqua nella nostra vita? La risposta a questa domanda si concentra il più delle volte sulle azioni di utilizzo diretto della nostra cara “sorella acqua”, come chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, fare la doccia piuttosto che il bagno, ecc… Ma questa è soltanto la punta dell’iceberg. Se davvero vogliamo ridurre gli sprechi, occorre intervenire a monte andando a scoprire il consumo di acqua che normalmente non possiamo vedere perché si nasconde nei processi produttivi di tutti i nostri beni di consumo. È quello che Michele Dotti, EducAttore, cercherà di fare, in maniera ludica e partecipativa, presentando i principali indicatori di sostenibilità ed applicando quello dell’impronta idrica ai nostri consumi quotidiani.

Per promuovere scelte responsabili e nuovi stili di vita sostenibili, infatti, uno dei primi passi da fare è quello di creare consapevolezza riguardo all’impatto delle proprie azioni quotidiane, attraverso la diffusione di indicatori che ci aiutino a comprendere appieno la profondità dell’interdipendenza globale e l’importanza delle nostre scelte.



L'ingesso è libero.

Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia.

I posti sono limitati, invitiamo a prenotarsi a questo indirizzo: https://www.spazio2030.it/events/alla-scoperta-dellacqua-invisibile/



Lo spettacolo è inserito all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da Spazio 2030 che si terrà a Forlì l'8-9-10 ottobre. Vi invitiamo a dare un'occhiata al ricchissimo programma su: https://www.spazio2030.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile-2021/

