La Corale di Sarsina arriva a Meldola in concerto per "La nota ad Nadel"

Giovedì 21 dicembre, alle 20.30, si svolgerà il concerto "La nota ad Nadel" presso la Chiesa Collegiata di San Nicolò a Meldola. Nel corso della serata, promossa dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese e dal Circolo Acli "Il Ponte" con il patrocinio del Comune di Meldola, si esibirà la Corale di Sarsina con un repertorio di musiche natalizie della nostra tradizione e non solo.

Gli artisti saranno guidati dal Maestro Giovanni Marini e dal direttore Eris Bartolini; all'organo Francesco Balzani. Al termine del concerto è in programma un brindisi per lo scambio di auguri in occasione delle prossime festività.