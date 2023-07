La "Corte Masini" apre al pubblico: ecco il nuovo spazio dedicato alla musica e aperitivi in pieno centro

Dopo l'inaugurazione istituzionale, la "Corte Masini", all'interno della Fondazione Musicale Masini, apre al pubblico mercoledì 12 luglio alle 18 con un aperitivo proposto da You Cafè. Ad allietare il pomeriggio alcuni saggi musicali. La Corte è un giardino che vuole essere l'espressione della musica live. Con ingresso dal suggestivo Vicolo Gaddi, la Corte Masini è un luogo creato per apprezzare la musica all’aperto in un clima di convivialità gustando, all’ombra di due meravigliosi tigli, aperitivi, colazioni e brunch sempre accompagnati da musica dal vivo e non.