La creatività dei giovani nei contesti urbani: ecco "Ondeurbane”

“Ondeurbane” è un collettivo che proporrà un’esposizione di arte visiva il 12 e 19 luglio nel portico in Corso Diaz 52/62 . Un’iniziativa realizzata grazie al lavoro di Stefano Evangelisti e Luca Siboni, due giovani ragazzi del forlivese. La mostra ha, come obiettivo, la creazione di uno spazio fisico all'interno di contesti urbani nel quale, giovani artisti e artiste (tra i 17 e i 25 anni), possono sprigionare la propria creatività attraverso uno sviluppo completamente indipendente.

Ondeurbane abbraccia concettualmente la libertà di espressione e l'inclusività mediante uno spazio libero dove i/le partecipanti potranno esporre le proprie creazioni allestendo autonomamente l’area che ognuno e ognuna avrà a disposizione. "L’iniziativa è stata in precedenza accolta da Alessandra Manigrasso, candidata sindaco del comune marchigiano di Grottammare, dove si è svolta la prima data inaugurativa del collettivo OndeUrbane, in virtù di un incontro già compiuto negli anni ’80 tra Forlì e Grottammare: proprio in Romagna, infatti, era nato un collettivo, “Progetti Giovani”, con il quale una delegazione grottammarese aveva intavolato un dialogo volto alla creazione di una rete sociale. Il progetto era nato grazie ad un gruppo di ragazzi, non aderente a partiti politici, pronti a mettersi in gioco per far circolare l’arte, la musica, il teatro in modo ambivalente (come fonte di conversazione e di socializzazione, ma anche come argomento di studio specifico). L’impatto che ebbe sull’economia cittadina e sul tessuto sociale fu tale che l’Università di Bologna si interessò ad una “vivisezione” dell’organizzazione del progetto, per fornire spiegazioni e interpretazioni scientifiche", raccontano gli organizzatori.

Il progetto è alla ricerca costante di giovani artisti/e per partecipare alle esposizioni. Tutti/e coloro che sono interessati/e possono contattare gli organizzatori sulla pagina Instagram @ondeurbane o tramite mail ondeurbane@outlook.com.