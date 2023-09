La creatività è il motore dell'infanzia: riparte 'Immagina' corso di illustrazione per bambini e bambine

L'arte dell'illustrazione è un mondo incantevole in cui la fantasia prende vita attraverso colori, matite e pennelli. E ora, i bambini dai 4 agli 8 anni avranno l'opportunità di esplorare questo mondo magico con il corso di illustrazione "Immagina" tenuto dall'esperta Laura Fuzzi autrice di Film di Animazione e Illustratrice di Libri, da mercoledì 27 settembre.

Durante il corso, i giovani artisti impareranno una varietà di tecniche di disegno, tra cui l'uso di acquerelli, matite colorate e pastelli immersi nel mondo delle favole, infatti ogni lezione inizierà con la lettura di una storia e i piccoli partecipanti saranno incoraggiati a visualizzare e realizzare le immagini che vogliono disegnare. Questo non solo migliorerà le loro abilità artistiche, ma li aiuterà anche a sviluppare la loro comprensione delle narrazioni visive.Ma c'è di più! Ogni illustrazione creata durante il corso sarà parte integrante di un libro personale che verrà consegnato a fine corso.

"Immagina" è un corso creativo che unisce l'apprendimento artistico all'esperienza di leggere e raccontare storie. Ai bambini verrà offerta l'opportunità di esprimere la loro individualità e di sviluppare abilità artistiche preziose in un ambiente divertente e accogliente.

Laura Fuzzi si occupa di cinema di animazione e ha collaborato a diversi film di Simone Massi come la “Strada dei Samouni” vincitore dell'Oeil d'or al Festival di Cannes, “Love is potatoes” di produzione olandese e “Resterà con te” Zecchino d'oro 2016. Come autrice ha realizzato “Gioca con me Papà” di Enrico Ruggeri per lo Zecchino d'oro 2022. Realizza laboratori per adulti e bambini e collabora con diverse realtà italiane.

Per info e iscrizioni: Fabula Giochi e Storie, viale dell'Appennino 112 - TELEFONO 0543.542795 - WHATSAPP 375.5152070