La cucina italiana si racconta: un ponte tra le generazioni

"Non si vive di solo pane, è vero; ci vuole anche il companatico; e l'arte di renderlo più economico, più sapido, più sano, lo dico e lo sostengo, è vera arte". Pellegrino Artusi

Mercoledì 26 maggio dalle 15.30 alle 17.30 un evento in modalità webinar: dopo la presentazione del Partenariato e del Progetto da parte di Paolo Rambelli, assessore alla Cultura Turismo e Comunicazione del Comune di Forlimpopoli, introduzione a "La cucina artusiana" di Carla Brigliadori, esperta di storia e cultura dell’alimentazione , responsabile dei corsi pratici presso la Scuola di Cucina di Casa Artusi, Forlimpopoli. Poi per parlare delle istruzioni per l’uso: le basi del videomaking per realizzare i videoracconti sulle memorie della cucina di casa, intervengono Benedetta Casolari e Pierluigi Fagioli, videomaker.

GLI EVENTI SI TERRANNO IN MODALITA’ WEBINAR

https://meet.google.com/_meet/wvpgsjbkne

Info e iscrizioni: cucinaitaliana@mailtechne.org