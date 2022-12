La Cumpagnì dla Zercia mette in scena il “Nuovo Zibaldon rumagnol” per i 50 anni della Croce Rossa a Forlimpopoli

Prezzo non disponibile

Divertimento e solidarietà vanno a braccetto venerdì 16 dicembre (ore 20.45) quando sul palcoscenico del teatro Verdi di Forlimpopoli “La cumpagnì dla zercia” metterà in scena “Nuovo Zibaldon rumagnol” per iniziativa del comitato locale CRI, che celebra così i suoi 50 anni di presenza a Forlimpopoli.Il ricavato della serata, infatti, sarà destinato a finanziare corsi di ippoterapia per ragazzi disabili. L’evento è patrocinato dal Comune di Forlimpopoli.

Il “Nuovo Zibaldon rumagnol” è un vero e proprio spettacolo di cabaret dialettale, con tante scenette comiche e una galleria esilarante di personaggi.

I biglietti si possono ritirare presso le seguenti associazioni: Croce Rossa italiana, Avis, Associazione Alpini, Ause, Protezione Civile, Nuovo Piccolo Club, Associazione Mariette, e presso le scuole del territorio. Per informazioni si può contattare il 333 2269970 oppure il 3336280755.