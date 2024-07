La Cumpagnì dla Zercia porta in scena la commedia dialettale "E gôs dla côcla"

La Cumpagnì dla Zercia porta in scena giovedì 11 luglio, alle 21, in Piazza Machiavelli a Castrocaro Terme e Terra del Sole la commedia dialettale "E gôs dla côcla". La vera protagonista di questo lavoro, tra il burlesco ed il grottesco, è la piccola piazza di un paesino romagnolo di collina. La piazza è tanto piccola come può esserlo un guscio di noce, ma tanto piena di vita. I fatti ed i personaggi ruotano tutti, sin dall’inizio, attorno al deschetto di Trinzèt (il calzolaio ) andando a formare un quadretto di vita popolare che trasuda ilarità a iosa.

In questo caso non c’è alcuna pretesa di porre lo spettatore dinnanzi ad alcun messaggio più o meno qualificato. Si è voluto delineare un piccolo affresco di esistenza popolare giornaliera, fatta di chiacchiere, improbabili amori e denaro che dovrebbe scorrere a fiumi come il buon vino dell’oste Pidriola, e cambiare la semplice esistenza di Sburgnì. Le vicende si intrecciano e scorrono via armoniose quasi si trattasse di collegamenti musicali, piuttosto che di una rappresentazione teatrale, talmente naturali sono i personaggi e genuini i loro interventi. Ingresso gratuito