La danza trova casa nel centro di Forlì: arriva il workshop "Footwork" con Sonia Brunelli

Portici, piazze, palazzi scenografici e scorci inaspettati possono trasformarsi in sfondi perfetti per la street dance. ExAtr e Città di Ebla invitano ragazzi e ragazze, con e senza esperienza, a partecipare a tre pomeriggi di workshop di danza individuale ed esplorazione urbana nel centro di Forlì.

Nelle giornate del 7, 8, 9 maggio i partecipanti, guidati dalla danzatrice e coreografa Sonia Brunelli, si cimenteranno in forma individuale e rispettando le regole di distanziamento nello studio di brevi coreografie di una particolare tecnica di danza chiamata “footwork”, all’aperto, nel piazzale di ExAtr. Ogni giornata di laboratorio terminerà con un’uscita nel quartiere San Pietro e area de I Portici, dove con l’aiuto degli smartphone verranno filmate le coreografie con sfondi urbani.

Un’opportunità di socialità e gioco gestita in sicurezza, in un periodo in cui l’emergenza sanitaria ha colpito fortemente la possibilità di movimento e le condizioni di benessere di adolescenti e bambini. I brevi video filmati in urbano diventeranno parte dell’archivio del progetto Voci della Città.