La danzatrice Laura Pante sul palco del Tetaro Felix Guattari nella coreografia di Jérôme Bel

Domenica 13 novembre (ore 18.00) va in scena lo spettacolo di danza contemporanea Laura Pante di Jérôme Bel, secondo appuntamento della stagione Corpo:Pathos, curata da Masque teatro negli spazi del Teatro Félix Guattari di Forlì.

Lo spettacolo del coreografo francese Jérôme Bel, uno dei protagonisti indiscussi della scena internazionale contemporanea, è stato ideato per la danzatrice Laura Pante. Così il lavoro nelle parole del coreografo Jérôme Bel: Nel 2019 - per motivi di sostenibilità ambientale - io e i miei collaboratori abbiamo smesso di prendere l’aereo. Invece che viaggiare, ho iniziato a contemplare nuove pratiche coreografiche, come il riallestimento di due produzioni della compagnia, The Show Must Go On e Gala, con cast e assistenti tutti scelti a livello locale. Desideravo continuare su questa strada e iniziare a scrivere partiture di danza per solisti che fossero di per sé eloquenti, in modo da non dover incontrare direttamente gli interpreti. E poi, mentre stavo creando le partiture, il Coronavirus ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo, con grande rapidità. Questo progetto è diventato allora ancora più urgente e necessario, proprio mentre i teatri di tutto il mondo chiudono, uno dopo l’altro. Su invito del CSS, ho realizzato un esperimento coreografico con e per la danzatrice Laura Pante.

Jérôme Bel è un coreografo francese. Con le sue prime creazioni ha iniziato ad applicare principi strutturali alla danza per mettere in primo piano gli elementi primari dello spettacolo teatrale. Il suo interesse si è poi spostato sulla questione del performer come individuo unico e particolare. La serie di ritratti di danzatori (Véronique Doisneau, Cédric Andrieux, Isadora Duncan...) affronta così la danza attraverso la narrazione di chi la pratica. Si è anche spesso interrogato su ciò che il teatro può essere in senso politico. Nell’offrire il palcoscenico a performer non tradizionali ha mostrato una chiara preferenza per la comunità delle differenze, dove il desiderio di danzare prevale sulla coreografia fine a sé stessa, in un processo di emancipazione attraverso l’arte.

Laura Pante è danzatrice e ricercatrice di teorie e pratiche del teatro. Il suo studio si concentra sull’analisi delle relazioni politiche tra pensiero e movimento proprie delle tecniche corporee utilizzate da coreografi contemporanei. La sua ricerca artistica si attualizza attraverso dispositivi coreografici, progetti performativi, curatoriali, pedagogici e di scrittura in cui sono i saperi del corpo a stimolare nuovi discorsi teorici e a incentivare lo sviluppo di pratiche transdisciplinari. In questi anni è stata in scena come danzatrice per Jérôme Bel, Romeo Castellucci, Cindy Van Acker, Silvia Costa, Compagnia Abbondanza Bertoni, ecc. Studia con Cristina Kristal Rizzo, Meg Stuart, Gisèle Vienne, Xavier LeRoy, Yasmine Hugonnet, Raffaella Giordano, Leonardo DeLogu.

A seguire (ore 19.30), in collaborazione con Praxis scuola di filosofia, incontro dal titolo Di dei, di patrie e di famiglie - L’incrocio tra mistica e politica nella riflessione filosofica del Novecento con Rocco Ronchi.

Rocco Ronchi è ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di L’Aquila. Tiene corsi e seminari in varie università italiane e straniere. Insegna filosofia presso l’IRPA (Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata) di Milano. Dirige le collane "Canone Minore" per la Mimesis di Milano e “Filosofia al presente” della Textus edizioni di L’Aquila. Ha fondato e dirige la scuola di filosofia Praxis (Forlì). Tra le sue più recenti pubblicazioni: Come fare. Per una resistenza filosofica Feltrinelli, MIlano, 2012; Gilles Deleuze, Feltrinelli, Milano 2015; Il canone minore. Verso una filosofia della natura, Feltrinelli, Milano 2017; Bertolt Brecht, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.

Per info e prenotazioni: 393.9707741, masque@masque.it, biglietto intero - 10 €, studenti ed over 65 - 5 €