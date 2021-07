"La Divina Commediola": Giobbe Covatta, Danilo Rossi e l'Orchestra d'archi Maderna interpretano Dante, tra il comico e il profondo

La Rassegna estiva 2021 L’Arte è Vita, organizzata da ForlìMusica, continua con tre serate uniche di grande musica e spettacolo all’Arena San Domenico di Forlì. La prima sarà martedì 27 luglio, alle 21, Con Giobbe Covatta, Danilo Rossi e l'Orchestra d'archi Maderna ne "La Divina Commediola".



Lo spettacolo è l’adattamento musicale de La Divina Commediola, testo dissacrante ma anche profondo di Giobbe Covatta, accompagnato dalla viola solista di Danilo Rossi, che dirigerà anche l'Orchestra Mader-na. In questo progetto si uniranno la Carta dei Diritti del Fanciullo con alcune citazioni dantesche, accom-pagnate da musiche di forte impatto emotivo: Vivaldi, Mozart, Britten, Brahms, Barber e Pink Floyd. Il tut-to valorizzato dalla partecipazione dei bambini della Scuola di Musica "Federico Mariotti" di Forlì che suoneranno insieme all'Orchestra Maderna la Sinfonia dei Giocattoli di Haydn. La serata sarà introdotta da Gabriele Zelli che presenterà il suo ultimo libro "Itinerario dantesco nella valle dell'Acquacheta”.

L’attenta messinscena musicale per orchestra da camera e voce recitante è un cameo che gli artisti voglio-no dedicare ai bambini del terzo mondo (e non solo) che tuttora vengono privati sistematicamente dei lo-ro diritti nonostante siano tutti indicati in una convenzione internazionale ratificata da 196 stati in tutto il mondo. La scelta musicale, usando le parole di Britten, “parla dei bambini e ai bambini” nell’idea che la musica sia un mezzo di comunicazione universale ed accessibile a tutti, che ci insegni che tutti abbiamo di-ritto sin da piccoli all’espressione e che ci permetta di contrastare ogni forma di violenza. Bambini che lo stesso Dante chiama innocenti e colloca in Paradiso.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti sono disponibili sul sito www.vivaticket.com

Presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (anche prenotazioni telefoniche: 0543 26355) dalle 10.00 alle 13.00 nei giorni 27, 29, 30 luglio e 1, 15, 19, 24 agosto.

Presso la biglietteria dell'Arena San Domenico, la sera del concerto/spettacolo a partire dalle ore 20.00.

Per i minori di 18 anni i concerti estivi di ForlìMusica sono GRATUITI, e un accompagnatore avrà diritto ad un biglietto scontato a 5€. La promozione è valida solo per il ritiro dei biglietti presso l'Arena San Domeni-co o presso il Teatro Diego Fabbri (esclusa la serata del 30 agosto con Elio Germano e Teho Teardo).

