La docente del Liceo Classico Claudia Aloisi presenta i suoi romanzi

Giovedì 23 marzo alle ore 17:00 proseguono gli appuntamenti culturali del Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì, presso la Biblioteca Marzia degli Ordelaffi. Questa volta si parlerà di letteratura con Claudia Aloisi, docente del liceo e scrittrice dei romanzi Flavia’s end e Controluce, entrambi pubblicati dall’editore sardo Condaghes.

Aloisi presenterà entrambe le sue opere in un evento aperto alla cittadinanza e molto sentito dall’autrice: “è un onore e un'emozione per me presentare in un luogo significativo come la Biblioteca del Liceo Morgagni, la mia amata scuola, dove ho studiato e mi sono formata e dove ora insegno, cercando di trasmettere ai ragazzi i valori della cultura classica e umanistica”. Apriranno l’incontro per i saluti di rito e la presentazione della Biblioteca la prof.ssa Patrizia Pedaci e il prof. Ivano Arcangeloni. Dialoga con l’autrice Jenny Laghi, docente di lingua e letteratura spagnola presso il Liceo Morgagni. Leggeranno passi scelti dai romanzi le studentesse Sara Olivoni e Ruth A. Udohfiaise.

Sarà un’occasione per scoprire due romanzi estremamente intriganti e anche un momento per visitare la biblioteca del Liceo Morgagni con i suoi preziosi volumi.

Flavia’s end è il primo romanzo dell’autrice e ci parla della fotografa belga Estelle Moreau che arriva nel Sulcis-Iglesiente decisa a realizzare un servizio sulle miniere per una rivista internazionale. Nel piccolo paese di Nebida, ospite nel b&b dell'enigmatica Maria, inizia a esplorare un territorio che si rivelerà molto più coinvolgente di quanto avrebbe immaginato. Il viaggio inizia alla galleria di Porto Flavia, l’affascinante porto sospeso su un mare di cobalto. Quel luogo ha qualcosa di arcano, che la inquieta e la attira inesorabilmente. È come se avesse una storia da raccontare. Anzi, da raccontare a lei. Una storia che affonda le sue radici nel 1924, e nelle vicende di una giovane donna, Flavia Vecelli. Accompagnata nelle sue ricerche da Marco Ferrara, uno scettico e iper-razionale ingegnere, Estelle inizierà a mettere insieme indizi e tessere per ricostruire una storia che parte dal passato, ma che potrebbe coinvolgere anche il presente.

Controluce riprende le vicende di Estelle Moreau che, dopo le vicende di Flavia’s end crede davvero di aver chiuso per sempre con la Sardegna. A riportarla lì sarà invece un’eredità, inattesa quanto gravosa. Gli scenari delle loro vite irrisolte saranno ancora una volta le viscere delle miniere, dove un solo attimo può decidere tra la vita e la morte.

Estelle questa volta non si sentirà sola nella ricerca della verità: sarà guidata dalle parole di un diario, scritto da un uomo coraggioso vissuto un secolo prima, Nico De Angelis, un maresciallo che proprio come lei si è interrogato sulla morte del galanzé Luigi Parodo. Non una semplice coincidenza, almeno per chi avrà il coraggio di andare oltre l’apparenza, e di cercare nel buio la luce.

Claudia Aloisi è nata a Forlì nel 1974, dove tuttora vive. Laureata in Lettere Classiche all'Università di Bologna con una tesi in Storia Romana, si diploma anche in Scienze Religiose, discutendo una tesi di Antropologia Filosofica. Attualmente insegna al Liceo Classico “G.B. Morgagni” di Forlì. Appassionata cultrice di lingue antiche come latino e greco, parla inglese e francese. Ha pubblicato con Condaghes i romanzi “Flavia's End” (2019) e “Controluce” (2022). Ha collaborato alle raccolte “Cagliari 1970 - Tracce oltre la leggenda” (Catartica edizioni, 2020), “L'entusiasmo delle donne” (Buendia Books, 2020) e “Giallo in Tour 2021” (I Senzatregua edizioni, 2021).