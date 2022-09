La Fabbrica delle candele non si ferma mai: riparte il programma autunnale

Ai nastri di partenza il programma ottobre-novembre-dicembre della Fabbrica delle Candele di Forlì, promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Forlì e dedicato alla creatività dei giovani dai 15 ai 35 anni. "La Fabbrica delle Candele non si ferma mai - dichiara Paola Casara, Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Forlì -. La stagione estiva che si è da poco conclusa è stata da incorniciare: 30 eventi a calendario realizzati da giovani e per i giovani con oltre 3.500 presenze complessive. Ora torniamo al chiuso e lo facciamo aprendo ai giovani le nostre Sale e il Teatro che offrono molteplici possibilità di utilizzo, di incontro e di socialità, tutte rivolte alle forme di creatività giovanile a 360 gradi”.

E anche il programma eventi e iniziative della Fabbrica delle Candele per l’autunno 2022 si presenta ricco e pieno di iniziative ed eventi a conferma delle tante vocazioni di questo luogo che si sta sempre più consolidando come punto di riferimento e d'incontro per le giovani generazioni forlivesi. “Nel programma Fabbrica Autunno – sostiene Paola Casara - continuiamo a dedicare particolare attenzione alla parte educativa, con tanti laboratori, attività ed eventi che possano contribuire alla crescita umana e alla formazione dei nostri giovani, aprendo loro nuovi scenari e possibilità. Il vero successo è che le attività alla Fabbrica delle Candele sono ripartite da meno di due anni e che la Fabbrica è sempre più percepita come realtà positiva e aggregativa per gli under 35 forlivesi, un punto di riferimento conosciuto e riconosciuto ove far convergere idee e progetti per poi svilupparli e realizzarli concretamente. Per questo voglio ringraziare tutto lo staff della Fabbrica, il Direttore artistico Marco Viroli e il Dirigente Stefano Benetti per la dedizione e per l'ottimo lavoro che stanno portando avanti”.

Tante sono le associazioni che proporranno i loro progetti per la prossima stagione autunnale della Fabbrica a partire da “Yepp After School. Talk e workshop di arti grafiche e scrittura” presentato dall’Associazione Yepp Italia, in collaborazione con Fondazione Cassa dei Risparmi Forlì e Comune di Forlì. Riprenderà il fortunato progetto “Una Fabbrica di Musica” di Cosascuola Music Academy che proporrà la seconda stagione della Forum Livii Orchestra, formazione musicale di oltre quaranta elementi. Completamente nuovi invece sono i progetti “Come fare un podcast”, presentato dall’Associazione Onnivoro, che insegnerà ai partecipanti come si realizza un podcast narrativo di qualità, e “Forlì Film Factory” di Vertov Project che fornirà le basi per la realizzazione di un cortometraggio narrativo cinematografico. Inedito è anche il progetto “Neos” di ForlìMusica che prevederà al suo interno un bando per giovani strumentisti da inserire nell’organico dell’Orchestra Maderna. Si conferma la collaborazione con l’Associazione Un’altra storia che, con gli incontri del progetto "Intr@Apprendere - Intrecci Educativi e Competenze Trasversali”, traccerà un percorso di Educazione, Orientamento e Competenze Trasversali, rivolto ai giovani per aiutarli a interpretare e intraprendere in maniera attiva e dinamica la propria vita. Torna il progetto “Educare alla lettura” dell’Associazione Orto del Brogliaccio, che quest’anno sarà dedicato al romanzo “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni. Sarà una novità invece il progetto “Dietro le quinte” con cui la Pastorale Giovanile Forlì-Bertinoro guiderà gli adolescenti a esibirsi davanti alla Città di Forlì, dopo un percorso di preparazione annuale fatto di laboratori di narrazione, scenografia e altro ancora. Analogamente il Centro “Diego Fabbri” terrà alla Fabbrica una serie di laboratori di base tra teatro e musica per poi costruire, nella fase finale, un vero e proprio reading teatrale.

Il calendario eventi Fabbrica Autunno 2022 prevede inoltre: due incontri con giovani scrittori, Livio Leoni (20 ottobre) e Paolo Stella (21 ottobre); "Mimicry Crypsis", workshop di Masque Teatro (22 ottobre); lo spettacolo teatrale “L’amore è un muro con le ruote” dell’Associazione Hal 9000 (5 novembre); “Largo ai giovani” il contest per giovani musicisti jazz, con proiezioni e workshop, ideato dall’Associazione Dai De Jazz (dal 13 al 16 novembre); Il Galà di premiazione dei concorsi teatrali “Essenza di prodigi” e “Materia di Prodigi”, a cura di FOEmozioni (20 novembre); la serata di musica “Sulla rotta del cuore… verso il punto più alto. Storie di vita e di mare in musica” organizzato da Medici e Infermieri for Ucraina, in collaborazione con il Centro “Giovanni Donati” per il Volontariato in AUSL Romagna, Associazione Salute e Solidarietà e Heart and Music for Life (16 dicembre).

Per conoscere tutti i dettagli è possibile scaricare il programma Fabbrica Autunno 2022 sulle pagine social della Fabbrica delle Candele Forlì e sui siti istituzionali del Comune di Forlì. Nel programma sono inseriti tutti i contatti a cui fare riferimento per ricevere informazioni e per iscriversi a progetti ed eventi.