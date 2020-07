"La famiglia Addams" al parco Giorgi di Santa Sofia

Appuntamento con il cinema venerdì 31 luglio al parco Giorgi di Santa Sofia con "La famiglia Addams". Regia di Conrad Vernon, Greg Tiernan. con Virginia Raffaele, Pino Insegno, Loredana Berté, Raoul Bova. - USA, 2019, durata 105 minuti.

La famiglia Addams vive infelice e contenta nella sua magione, protetta da una fitta coltre di nebbia. Almeno fino a quando una donna di nome Margaux Needler, conduttrice di un reality televisivo, non fa bonificare la palude sottostante per edificare la città color pastello di Assimilazione. A quel punto trasformare radicalmente la grigia casa Addams diventa l'obiettivo di Margaux. Proprio nei giorni in cui gli Addams ospitano sotto il loro tetto una riunione di famiglia, in occasione della Mazurka della Spada di Pugsley.



Per Una finestra sul cortile

Rassegna cinematografica nei

Comuni di S.Sofia e Galeata

Direzione artistica Dire Fare

inizio proiezioni 21'15

apertura cassa20,30

NECESSARIE LA PRENOTAZIONE AL 3383169741 E L'USO DELLE MASCHERINE, POSTI DISTANZIATI COME DA NORMATIVA VIGENTE FATTI SALVI CONGIUNTI E NUCLEI FAMILIARI. POSTI E LUOGHI SANIFICATI A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE



Ingressi intero 6 euro

Ridotto under 14 over 65 5 euro