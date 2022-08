La Fanzinoteca d'Italia 0.2 propone 'Improntaci' per la 'Giornata internazionale della gioventù'

Alla Fanzinoteca d'Italia 0.2, come ogni 12 agosto, si celebra il 'International Youth Day - Giornata Internazionale della Gioventù', una giornata di sensibilizzazione per portare all'attenzione di tutti le questioni giovanili, anche per elogiare l'impegno dei giovani nella società.

A Forlì torna per il quarto anno consecutivo l'apertura pubblica straordinaria, venerdì 12 agosto dalle ore 14:00 alle 18:00, con la visita guidata e una specifica esposizione consultabile presso la sede fanzinotecaria di via Curiel 51. 'Improntaci' è il messaggio rivolto alla gioventù, e non solo, con lo scopo di incoraggiare la comunità e i singoli cittadini a integrare le nuove generazioni nella vita sociale e produttiva rafforzando la fiducia dei giovani. Quest'anno l'attenzione sui giovani è doppiamente concentrata, poiché questa Giornata si celebra all'interno dell' 'Anno Europeo dei Giovani', un anno di iniziative volte a dare voce ai giovani sulle questioni riguardanti il futuro dell'Europa. Seguendo il tema del 2022, 'Solidarietà Intergenerazionale', l'iniziativa intende evidenziare come la solidarietà e la collaborazione tra le generazioni sia indispensabile, anche per il raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Lo Staff Fanzinoteca e l'esperto nazionale fanzinotecario, Gianluca Umiliacchi, saranno disponibili per chiarire i dubbi e le domande del pubblico sull'universo fanzinotecario giovanile.

Fanzine in omaggio, fino ad esaurimento, per gli intervenuti. Per informazioni dettagliatamente 339 3085390, fanzinoteca@fanzineitaliane.it.