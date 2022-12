La Favola di Natale di Guareschi nel Teatro Maria Graffiedi di Vecchiazzano

Durante le festività la Compagnia Teatrale della Lanterna propone una lettura animata della "Favola di Natale" di Giovannino Guareschi, che martedì 3 gennaio 2023 alle ore 21 andrà in scena presso il Teatro della Sala Parrocchiale Maria Graffiedi di Vecchiazzano a Forlì.

Un tema antico, ma di drammatica attualità quale la prigionia in guerra, reso in chiave leggera e quasi scherzosa dal racconto fiabesco dello scrittore emiliano che visse l'esperienza della reclusione in prima persona durante il secondo conflitto mondiale e rappresentò la celebre novella per la prima volta proprio all'interno di un campo di concentramento, con alcuni personaggi che rappresentano delle vere e proprie caricature e maschere dei soldati e delle guardie che avevano internato l'autore. Il racconto e le animazioni, della durata di circa 1 ora, rappresentano nella loro semplicità un momento di accattivante riflessione per grandi e piccini.

Ingresso ad offerta libera, informazioni Laura 349 3861330