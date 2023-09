La Festa del forestiero diventa "Passeggiando Castrocaro": arrivano musica e artisti di strada

ll Viale di Castrocaro come non l'avete mai visto, sabato 16 e domenica 17 settembre. È questo il motto dell'evento "Passeggiando Castrocaro", come una coraggiosa promessa di stupire i partecipanti di questa festa. La festa del forestiero cambia nome e si vota agli artisti di strada. Musica, danze e giocolieri disposti su 5 postazioni scandiranno una due giorni insolita sul viale di Castrocaro Terme. A completare l'offerta ci sarà un lungo mercatino, creazioni artigianali sia sabato che domenica e un mercatino all’insegna del riuso e della sostenibilità solo per la domenica, come da tradizione, e un’area dedicata ai food truck. Sabato si apriranno le danze dalle 19.00 fino alle 24.00 mentre domenica dalle 9.00 fino alle 20.00. L'ingresso è libero.

Sabato si partirà alle 19:00 con l’apertura dell’area food e del mercatino. Alle 20:00 aprirà la scena lo spettacolo di magia e a seguire le bolle di Lidio. A seguire la musica del duo umbro Musica Muta che reinterpretano i grandi classici con le chitarre e senza l’uso del cantato. Dalle 21.30 inizieranno gli spettacoli di danze orientali di Elmas danza e a più riprese il mirabolante Stormline, straordinario acrobata e giocoliere del fuoco.

Domenica troveremo dalle 9.00 il lungo mercatino e alle 10.00 aprirà le danze Lidio per i più piccoli con magia e a seguire bolle di sapone. La matinée proseguirà con la suggestiva arpa di Marta Celli che ci accompagnerà fino al pranzo in cui i protagonisti saranno i food truck con specialità romagnole, asiatiche e non solo. Alle 15:00 e poi alle 17.30 sarà il turno di Manuel con il suo show di bandiere e fuoco. Dalle 16:00 un tocco di blues con la chitarra e armonica dei ravennati Mastin Vecchio. Alle 16.30 ci stupiranno i giovanissimi, nonostante il nome, The Antiguos, che con il loro jazz faranno risuonare Piazza Mazzini. Dalle 17:00 torneranno le danzatrici orientali di Elmas Danza con il secondo show alle 18:00 e il gran finale sarà dalle 19:00 in compagnia delle fiamme di Circus Vitae, spettacolare artista romagnolo. Dalle 15:00 alle 19:00 troverete inoltre i giochi di strada a cura di Associazione Nonno Banter 57.

Visite culturali

MUSEO DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE PRESSO IL PALAZZO PRETORIO DI TERRA DEL SOLE

Un percorso nella storia millenaria degli insediamento nella valle del fiume Montone. Il Museo si articola su 25 sale secondo due percorsi di visita: il primo è a carattere storico- architetettonico, ovvero illustra l'origine e lo sviluppo della città fortezza di Terra del Sole, con particolare attenzione alle funzioni politico-amministrative che rivestiva il Palazzo Pretorio, attuale sede del museo; mentre il secondo è mirato all'approfondimento degli aspetti etno- antropologici e territoriali, illustra la vita e il lavoro degli abitanti di queste colline fino agli anni '40 del secolo scorso. Orario di apertura: Sabato 16/09: 15:00-19:00 Domenica 17/09: 10:00-13:00 e 15:00 19:00 Costo: € 5,00 comprensivo di visita guidata – ridotto € 4,00 (over 65 anni) – gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni.

FORTEZZA DI CASTROCARO TERME

Da circa un millennio il grande maniero, eretto sullo sperone roccioso che ne ha fatto un affascinante e originale soggetto panoramico, vigila sul sottostante paese. Un irripetibile connubio in cui l’architettura fortficata si è inscindibilmente legata all’ambiente circostante. Unica nel suo genere, per tipologia e ampiezza, la Fortezza di Castrocaro è composta da tre distinte opere architettoniche e difensive: il Girone, la Rocca e gli Arsenali medicei. All’interno del complesso museale è possibile visitare la Rocca e gli Arsenali medicei, il Palazzo del Castellano, il Cortile delle Armi, la Corte, la Chiesa di Santa Barbara, la Torre delle Prigioni, le Grotte trogloditiche ed il cosiddetto “Balcone dell’Acquacheta”, dal quale si ammira un panorama mozzafiato che spazia fino al monte Falterona. Nelle sale del Palazzo del Castellano è allestito il Museo Storico-Archeologico dal titolo “L’AQUILA, LE CHIAVI, IL GIGLIO“, ove sono esposte armi, maioliche, dipinto, arredi e suppellettili antiche. Orario di apertura: Sabato e domenica: 16:00-20:00 Costo di ingresso alla Fortezza e al Museo storico: • Visita libera – Gratuito: bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, residenti nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – Intero: € 5,00 Adul? da 19 a 65 anni – Ridotto: € 4,00 Adulti over 65 anni, docenti di ogni ordine e grado • Visita guidata (ore 17:00 – ore 18:00 – ore 19:00) – Gratuito: bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, residenti nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – Intero: € 8,00 Adul? da 19 a 65 anni – Ridotto: € 7,00 Adulti over 65 anni, docenti di ogni ordine e grado Visita guidata su prenotazione per gruppi.