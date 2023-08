La Festa dell’Ospitalità rende omaggio a Pambianco con il murale di Luis Gomez De Teran

Nel secondo giorno della Festa dell’Ospitalità, Bertinoro rende omaggio all’indimenticabile campione di ciclismo Arnaldo Pambianco. Venerdì alle ore 18.30 sarà inaugurato il grande murale che l’urban artist Luis Gomez De Teran ha realizzato in via Oberdan, a due passi dalla Colonna delle Anelle. Al taglio del nastro, accanto alla sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e ai familiari di Pambianco, ci sarà l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. Ad accompagnare la cerimonia la musica della Banda Città di Bertinoro. L’artista si è messo al lavoro lunedì scorso – dopo aver ascoltato nella serata di domenica le testimonianze e i ricordi dei bertinoresi su Gabanì - e, aiutato dal cestello di una gru, in questi pochi giorni ha creato un dipinto suggestivo, di grande impatto. La realizzazione del murale rappresenta l’anteprima di Paesaggi Plurali 2023, progetto di rigenerazione urbana promosso Comune di Bertinoro.

Completa il programma della Festa dell’Ospitalità per la giornata di venerdì la tradizionale "Cena della Vendemmia", che per una sera, dalle 20.30, trasforma il “Balcone di Romagna” in una incantevole sala da banchetti sotto le stelle. Già sold out da alcuni giorni, la cena mette al centro, come di consueto, i prodotti del territorio (grazie alla collaborazione con le aziende Babbi, Caseificio Mambelli, La via del Colle, Orogel, Gelateria Km 7 e i produttori d'olio Nardini Loretta e Monti) e i i vini dell'Associazione Vignaioli di Bertinoro, selezionati e presentati da AIS Romagna. A imbandire la cena le associazioni locali “A.S.D. Collinello”, “Montspaché”, “A.S.D. Polisportiva Panighina”, “Comitato Manifestazioni e Gemellaggi” e “Pro Loco Bertinoro”.

Al termine la piazza ospiterà l’esibizione del Loris Ceroni Duo. Famoso per il suo studio di registrazione e produzione sulle colline di Riolo, Loris Ceroni è famoso per aver partecipato più volte come direttore artistico / direttore d'orchestra al Festival di Sanremo. Anche in occasione della Cena della Vendemmia sarà comunque attivo lo stand gastronomico, che oltre ai prodotti tipici romagnoli offrirà wurstel e birra dalla Germania (portati dai ‘gemelli’ di Kaufungen) e formaggi e vini dalla Francia (grazie alla città gemellata di Villefranche sur Saône). Come nelle altre sere della Festa, dalle ore 19 alle ore 0.20 sarà attiva la navetta gratuita per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia.