La fiaba racconta la diversità con "Il tenace soldatino di stagno e altre storie"

Gli appuntamenti “Family” proposti da Accademia Perduta/Teatro Diego Fabbri all’Arena San Domenico di Forlì per l’estate 2020 si concludono lunedì 7 settembre alle ore 21.30 con "Il tenace soldatino di stagno e altre storie", uno spettacolo della compagnia Il Baule Volante, scritto dal regista Roberto Anglisani e Liliana Letterese, quest’ultima anche interprete insieme ad Andrea Lugli.

Lo spettacolo rappresenta un percorso, articolato su 3 racconti, sul tema della diversità. Si tratta di un argomento complesso ed attuale, affrontato attraverso storie che possano mostrarlo sotto molteplici aspetti. Ma soprattutto che possano appassionare e coinvolgere, commuovere e divertire. "Nino e Sebastiano" è una storia vicina a noi, infatti i protagonisti sono due bambini, due amici che qualcuno vuole dividere, facendo loro credere di essere diversi. "In una notte di temporale" viene dal Giappone e forse per questo ha un finale un po’ a sorpresa. Parla di un lupo e di una capra, due animali nemici per forza, ma che scoprono di assomigliarsi molto. "Il tenace soldatino di stagno" è la celebre fiaba di Hans Christian Andersen. Parla di un giocattolo che si sente solo, perché è diverso da tutti gli altri. Ma dentro di lui batte un piccolo cuore di stagno, che lo accompagnerà in un lungo viaggio pieno di avventure.

La tecnica utilizzata è sempre il teatro di narrazione, nel quale gli attori lavorano soli sulla scena, senza scenografie od oggetti, con il corpo e con la voce, alla ricerca di un rapporto emozionale e profondo con il pubblico, per colpire al cuore.

Ingresso gratuito. Prenotazioni telefoniche: 0546 21306 – dal lunedì al venerdì ore 10-13.