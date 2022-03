"La fiera delle illusioni - Nightmare alley" alla Sala San Luigi in versione italiana e originale

Come ultimo film di marzo, la scelta della Sala San Luigi di Forlì ricade su "Nightmare alley - la fiera delle illusioni" del grande regista Guillermo del Toro.



Nella provincia americana alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Carlisle si imbatte in un modestissimo Luna Park itinerante dove riesce a farsi “assumere” come manovale. Qui ha modo di conoscere, oltre all’infido proprietario Clem, la chiaroveggente Zeena, che imbroglia i suoi spettatori creduloni con l’aiuto del marito Pete, un ex mentalista alcolizzato. Ma incontra anche la giovane e innocente Molly, che si innamora di lui. Quando l’anziano Pete muore Carlisle ne raccoglie l’eredità e parte con Molly alla ricerca del successo. La sua ambizione e le sue doti istrioniche lo portano in poco tempo a esibirsi per l’alta società newyorkese. Durante uno spettacolo conosce la psichiatra Lilith Ritter e, con la sua complicità, cerca d’imbrogliare l’ambiguo miliardario Ezra Grindle. L’ingannatore finirà per essere ingannato…